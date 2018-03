Estatuto traz novidades ao Pacaembu Além de ver Corinthians x Juventude, muitos torcedores, neste sábado, no Pacaembu, puderam conferir como funciona o Estatuto do Torcedor. "Dá um autógrafo aqui, Citadini. Vê que o bilhete é de inteira. São 15h15 e já acabaram as meias entradas", dizia um torcedor acompanhado do filho de oito anos ao vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini. "Muitos pais estão trazendo os filhos pela primeira vez. Estão se sentindo mais seguros por causa dessas medidas que só trazem benefícios para o futebol", justificava o dirigente. Eros Fernandes era um desses, que levava o filho Leandro pela primeira vez ao estádio. "Só acho que podiam dar uma limpadinha melhor nas cadeiras", dizia. Os 32 sanitários químicos, antes de o jogo começar, estavam limpos e perfumados. Nos que estavam perto do portão principal, já faltava papel higiênico. Havia 40 orientadores de torcida. "Fazemos isso há uns dois anos", conta Lúcio Blanco, supervisor de arrecadação do Corinthians. Foi ele que elaborou o borderô ( boletim financeiro com timbre da Federação Paulista) com renda e público - 9.071 pagantes e 1.538 não pagantes, com renda total de R$ 105.895,00, líquida de R$ 25.967,14. Denise Lopes, que vai a todos os jogos do Corinthians, só notou uma diferença neste sábado. "Aquelas duas ambulâncias ali", apontou. E fez uma sugestão. "Devia haver nesses mapas exatamente o número de cada assento. Eu, por exemplo, tenho um problema no joelho e só posso ficar na ponta da fileira, onde dá para eu esticar a perna."