'Estava incomodado com a falta de gols', diz corintiano Roger

Embora tenha feito apenas a segunda partida como titular no Corinthians no empate diante do Sport, por 1 a 1, na Arena Pernambuco, o atacante Roger estava incomodado com a falta de gols. Neste domingo, ele encerrou o “jejum” ao marcar o primeiro gol com a camisa do Corinthians.

“Estou feliz. É um gol que traz um pouco mais de tranquilidade e confiança. Queria tirar ansiedade do primeiro gol. Eu estava incomodado com isso. Muito incomodado. Eu me cobro muito, mas agora acho que ficarei mais tranquilo”, disse o atacante em Pernambuco. “Estou retomando a melhor forma. Não estava conseguindo fazer isso no início do ano”, completou.

O atacante lamentou que o time não tenha conseguido segurar o empate. Logo após o seu gol, o Sport empatou. “Queria ter vencido. Poderia ter caprichado no último passe. Agora vamos pensar na quinta-feira na Libertadores”, disse Roger, citando a partida diante

O técnico Fábio Carille elogiou a atuação do atacante. “O Roger entrou com um time muito modificado e isso atrapalha um pouco. Foi contra o Ceará e em casa e foi hoje. É mais difícil para a bola chegar por falta de entrosamento. É importante para um centroavante sempre fazer gol. Gostei da participação quando ele saiu da área e jogou curto”, avaliou o treinador.