Estevam admite dúvidas para definir o time do Botafogo O técnico Estevam Soares comandará, na tarde desta sexta-feira, o penúltimo treino do Botafogo visando o jogo deste domingo, contra o Vitória, no Engenhão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador tentará definir a formação da sua equipe titular, que ainda está em aberto por causa de lesões que afetam alguns jogadores.