Estevam ainda analisa opções para armar o Botafogo O técnico Estevam Soares quer aproveitar todo o tempo disponível que tem para definir o esquema tático e os titulares do Botafogo para o clássico do próximo domingo, contra o Fluminense, no Engenhão. Nesta quarta-feira, o treinador comandou o primeiro treino em Saquarema, onde a equipe permanece concentrada até sábado, mas ainda não esboçou o time titular.