Estevam ainda tem dúvida na Ponte O técnico Estevam Soares pode surpreender na escalação da Ponte Preta para a partida deste domingo, contra o Atlético Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro. Para o lugar do volante Romeu, suspenso, existe a possibilidade do treinador escalar o jovem Ricardo Conceição ao invés de Rafael Ueta, que causou polêmica nesta semana no clube, ao reivindicar para si a condição de titular. Estevam preferiu ignorar as declarações e não descartou a entrada do jogador. "Acho que tenho uma dúvida saudável, porque são dois bons garotos", comentou Soares. Com apenas 20 anos, Ricardo foi revelado nas categorias de base e teve atuações elogiadas durante o Campeonato Brasileiro, mas teve que deixar a equipe depois de fraturar a perna direita e ser submetido a uma cirurgia. Recuperado, Conceição vinha treinando no time reserva e chamou a atenção do técnico. Outra mudança confirmada será a entrada de Márcio Goiano na lateral-direita no lugar de André Cunha, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Gabriel, que cumpriu suspensão, está de volta na vaga de Luís Carlos. Com 13 pontos, a Ponte Preta ocupa o segundo lugar no Grupo 1 e se classifica com uma vitória. Caso a Portuguesa não vença o Rio Branco, o time campineiro vai precisar apenas de um empate.