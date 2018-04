Estevam ameniza crise. Escala Pedrinho No fim da tarde de quinta-feira, Pedrinho estava no meio da roda do "bobinho", longe do treino principal do Palmeiras. Horas depois, na manhã desta sexta-feira, o meia foi destaque do treinamento coletivo e passou a ter chances de enfrentar o Vasco, domingo, em São Januário. Com a ascensão de Pedrinho, o técnico Estevam Soares espera ter encerrado as polêmicas que conturbaram o ambiente do clube nos últimos dias. "Quem estava criando problema para o Pedrinho era ele mesmo, que deu atenção ao que aconteceu fora de campo", afirmou o treinador. "Ele tem de esquecer o que é divulgado pela imprensa e jogar futebol. Se estiver com a cabeça ruim, não rende tudo o que pode". Tanto Estevam quanto Pedrinho fizeram questão de desmentir os boatos de que o jogador teria organizado uma reunião com o elenco para tirar o treinador do cargo, antes da vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, dia 8 de agosto. Ambos garantem que se entenderam. "O mais importante é o Palmeiras. Temos de juntar esforços para vencermos o Vasco", disse o técnico. "Nunca tive nada contra o Estevam, quero pensar apenas no time, mas vou investigar quem inventou a história, porque isso não pode ficar impune", disse Pedrinho, um dos maiores salários do elenco - cerca de R$ 100 mil. Destaque - Em campo, o jogador brilhou no treino. Começou no time reserva - que vencia o coletivo por 2 a 1 - até que entrou no lugar do atacante Kahê, a vinte minutos do final, e mudou o placar: fez um bonito gol de falta, driblou Gabriel e Correia e tocou para Osmar marcar o terceiro, e participou da jogada do quarto gol, convertido por Magrão. "Até foi bom treinar em separado estes dias, pude parar para refletir e ver no que precisava melhorar", comentou. "Apesar das mentiras que inventaram, percebi que não podia baixar a cabeça." Aos 27 anos, Pedrinho diz ter encontrado na família o apoio para superar o episódio. "Minha esposa está no quarto mês de gravidez, será nosso primeiro filho", contou o meia, que enfrentou uma crise depressiva em 2003, após seguidas contusões. Apesar de sua excelente atuação no treinamento, deve ficar como opção no banco de reservas. Se entrar em campo, será a primeira vez que enfrentará o clube que o revelou e que defendeu por 18 anos - de 1983 a 2001. Kahê, que está com mais ritmo de jogo, deve ganhar nova oportunidade no ataque, ao lado de Osmar. O meia Claudecir está confirmado, no lugar do volante Correa.