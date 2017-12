Estevam cheio de dúvidas na Ponte "O estoque de conversa acabou. Agora precisamos vencer", avisou o técnico Estevam Soares. Por isso, ele espera uma Ponte Preta diferente na partida desta quarta-feira, contra o Santos, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E, para dificultar a vida do adversário, ainda deixou dúvidas em todos os setores do time. Depois de sofrer três derrotas consecutivas, a Ponte começou a sofrer ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro - ocupa o 13º lugar, com 44 pontos. "Precisamos de uma vitória em casa para ganhar um fôlego, porque o negócio está ficando complicado", admitiu Estevam. A preocupação de Estevam é com a marcação, porque o time sofreu 63 gols, tendo a terceira pior defesa da competição - atrás apenas de Paysandu e Vasco, com 76 gols cada. Por isso, está confirmada a volta do experiente zagueiro Galeano e a utilização do esquema tático 3-5-2. Quem sai é o volante Ângelo, com uma lesão muscular na panturilha. Mas, a partir daí, o técnico deixou muitas dúvidas no time. Preto, Thiago Matias e Rafael Santos brigam por duas vagas na defesa. Na lateral-esquerda, Bruno, suspenso com três cartões amarelos, deverá ser substituído por Iran, embora a presença de Luciano Baiano não esteja descartada. No meio-de-campo, a Ponte poderá ter três volantes: Carlinhos, André Silva e Romeu. E no ataque, ficou a dúvida entre Evando e Izaías.