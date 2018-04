Estevam comemora primeira vitória à frente do Botafogo O jejum de Estevam Soares como técnico do Botafogo terminou na noite de quarta-feira. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, no Engenhão, pela Copa Sul-Americana, o treinador encerrou uma série de oito jogos sem um resultado positivo. A meta, agora, é repetir o desempenho no Brasileiro, salvando a equipe do rebaixamento.