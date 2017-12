Estevam confirma a escalação da Ponte Sem nenhuma surpresa, o técnico Estevam Soares confirmou a escalação do time da Ponte Preta que vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Palmeiras, sábado, no Palestra Itália. A única mudança em relação ao time que venceu o Atlético Mineiro, na rodada passada, é a volta do experiente volante Romeu no lugar de Alan. O titular só ficou fora do último jogo porque estava doente, com fortes dores na garganta por causa de uma amidaglite. Recuperado, Romeu participou normalmente do treino coletivo realizado nesta quinta-feira à tarde. "Ele é o titular, então não há surpresa na sua entrada", afirmou Estevam. O treinador também teve que explicar a manutenção do Gustavo na defesa, no lugar de Luiz Carlos, que só deixou o time por causa de uma suspensão automática. "O Gustavo vinha treinando na pré-temporada como titular e só não estreou antes porque teve problemas com sua documentação", justificou. Assim, o time está confirmado com Lauro; André Cunha, Gustavo, Alexandre e Bill; Ângelo, Marcus Vinícius, Romeu e Vander; Weldon e Anselmo. A Ponte Preta lidera o Brasileiro com 10 pontos, depois de três vitórias (Corinthians, Goiás e Atlético-MG) e um empate diante do Flamengo.