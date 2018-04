Estevam confirma Botafogo com titulares contra Emelec A derrota por 3 a 1 para o Vitória, no domingo, não mudará os planos do Botafogo na Copa Sul-Americana. Logo após a partida, o treinador Estevam Soares já afirmava que usará força máxima no confronto com o Emelec, na quarta-feira, pelas oitavas de final do torneio continental.