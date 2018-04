Estevam confirma estreia de Abreu no clássico contra o Vasco

O uruguaio Sebastian "El Loco" Abreu treinou sem problemas nesta sexta-feira e está confirmado para fazer sua estreia no Botafogo no clássico com o Vasco, domingo, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).

"Conheço a história de rivalidade entre as equipes e espero que seja um bom jogo. Tenho certeza que a torcida irá comparecer, porque sabe que é um jogo importante e vai nos apoiar", comentou Abreu, que prevê uma dupla bem sucedida com o argentino Herrera.

Estevam Soares poderá fazer uma nova mudança para promover a estreia de Somália. O técnico analisa a possibilidade de sacar um dos homens de meio-de-campo para a entrada do reforço. Fahel deve ser a bola da vez, mas Eduardo também pode deixar a equipe.

Fábio Ferreira e Vinícius Colombiano também estão prontos para iniciarem sua história com a camisa botafoguense, mas brigarão por um posto no banco de reservas.