Estevam confirma o time da Ponte Na luta para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já está confirmada para enfrentar o Paysandu, quarta-feira, em Belém. O técnico Estevam Soares manteve a disposição tática que funcionou no começo da competição, armando o time dentro do esquema 4-5-1. Depois de um brilhante começo, quando chegou a liderar o campeonato por oito rodadas, a Ponte não vence há oito rodadas, tendo sofrido sete derrotas seguidas. A expectativa é para reverter esta série negativa e voltar a pontuar. No momento, o time tem 33 pontos e ocupa a 11ª posição. Em relação ao time que perdeu para o Atlético-MG, na última rodada, o treinador apresentou quatro novidades. Na ala direita, Luciano Baiano ganha nova oportunidade entre os titulares, no lugar de Rissut. No meio-campo, Ângelo, recuperado de contusão, retorna na vaga de André Silva, enquanto Danilo, também recuperado, substitui Rafael Ueta. No ataque, a principal surpresa: Tico, que veio do futebol asiático, fará sua estréia. Ele entra na vaga de Izaías. O meia Elson, contratado junto ao Stuttgart, da Alemanha, se apresentou à Ponte Preta na manhã desta segunda-feira. O jogador assinou contrato por dez meses e estará à disposição a partir da próxima quinta-feira, quando o elenco começa a treinar para o jogo contra o Fortaleza, domingo, em Campinas.