Estevam critica desatenção palmeirense A desatenção é o motivo da queda de produção do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A avaliação é do técnico Estevam Soares, inconformado com as falhas na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, terça-feira, no Palestra Itália. ?Estamos errando em momentos decisivos e pagando caro por isso.? O treinador não apontou diretamente os responsáveis pelo péssimo resultado, mas claramente faz referência ao volante Marcinho ? que perdeu a bola no lance do gol de empate do Cruzeiro ? e ao lateral-esquerdo Lúcio ? mal posicionado no segundo gol. ?A derrota foi determinada por erros individuais.? Pela primeira vez desde que chegou ao Palestra Itália, Estevam foi chamado de ?burro? pelos torcedores, mas nega que tenha se equivocado ao substituir Diego Souza por Pedrinho, quando vencia por 1 a 0 e em seguida sofreu o empate. ?A troca não teve ligação com o gol. O Pedrinho ainda nem havia tocado na bola. O Cruzeiro construiu o resultado devido a uma seqüência de erros do Palmeiras.? Um dos mais criticados diante do Cruzeiro, o volante Marcinho reconheceu que errou ao fazer gestos obscenos para a torcida, ao ser substituído, no segundo tempo. ?Estava de cabeça quente, não deveria ter feito aquilo?, disse. ?Isso não vai acontecer mais.? O jogador espera se redimir diante do Santos. ?Vou fazer meu melhor jogo no campeonato.? O atacante Thiago Gentil, com estiramento na coxa direita, desfalca o time domingo. O volante Correia, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, tem volta assegurada.