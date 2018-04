Estevam culpa jogadores pela derrota Estevam Soares culpou seus jogadores para explicar a vexatória derrota para o Cruzeiro ? a quarta partida consecutiva sem vitória no Campeonato Brasileiro. Domingo, o adversário será o líder Santos, no Pacaembu. ?Os erros individuais de alguns jogadores culminaram com a nossa derrota?, justificou o treinador. ?A equipe fracassou, temos de reconhecer. Fomos bem no primeiro tempo, perdemos duas oportunidades claras. No segundo, conseguimos fazer 1 a 0. Íamos ampliar, mas houve falhas individuais. Nós proporcionamos os gols para o Cruzeiro.? Além da má exibição, alguns jogadores voltaram a despertar a ira dos trocedores. Além de Lúcio, considerado culpado pelos dois últimos gols do Cruzeiro, Marcinho se desentendeu com os torcedores. Quando o volante foi substituído, já com placar desfavorável, fez gestos obscenos para a torcida, que o criticava. A atitude foi advertida por Estevam. ?É preciso ter calma nesse momento. O torcedor tem o direito de criticar?, apontou. ?O jogador não pode fazer gestos, tem de baixar a cabeça e seguir trabalhando?, afirmou. Nenhum jogador quis dar entrevistas depois do jogo. A diretoria do Palmeiras está acertando a contratação do lateral-esquerdo Xavier, de 24 anos, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz. O contrato do jogador com o time pernambucano termina no dia 30, o que pode facilitar a negociação do atleta. O próprio técnico Estevam Soares confirmou que faltam poucos detalhes para definir a transação. ?É o nome cotado. Estamos acertando a vinda dele?, disse. ?Também vamos atrás de mais um lateral-direito.? Para o clássico de domingo, contra o Santos, o desfalque será o meia Pedrinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o volante Correia poderá retornar. A dúvida é o atacante Thiago Gentil, que deixou o jogo sentindo um estiramento muscular na coxa esquerda.