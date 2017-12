Estevam dá mais poder aos jogadores Estevam Soares não centraliza mais o comando do Palmeiras. Nesta reta final do Brasileirão, o técnico achou por bem dar mais poder de decisão aos seus jogadores. São os atletas, agora, que se reúnem para cobrar empenho uns dos outros. "Na sexta-feira, na concentração, chamei de canto dois jogadores (o goleiro Sérgio e o volante Magrão) que eu sei que têm poder sobre os outros. E fiz com que eles convocassem uma reunião com todo o elenco, para que fosse colocada a importância de não perder mais pontos nesta reta final do Brasileirão", contou o técnico. Ele disse que fez isso porque "a importância do treinador vai só até um certo ponto. Depois, é com os jogadores". Vale lembrar que Estevam é um ex-jogador: foi zagueiro e defendeu, entre outros clubes, São Paulo e Guarani nos anos 70. Para Estevam, o Palmeiras mostrou no campo que soube superar o princípio de crise causado pelas demissões inesperadas do preparador físico Walmir Cruz e do assessor de imprensa Guilherme Prado na semana passada. "Os atletas sentiram muito a perda desses dois amigos, mas agi rápido e coloquei para todos eles que a vida continua. Eles entenderam e, por isso, vencemos o Paysandu (por 1 a 0, sábado, no Palestra Itália)", afirmou. Para Estevam, o maior problema será conter a empolgação do elenco. Há algumas semanas, se alguém falasse que o Palmeiras chegaria às últimas rodadas do Brasileirão com chances de conquistar o título, seria chamado de louco. O time passou mais de um mês sem uma vitória sequer (de 22 de agosto a 26 de setembro). Mas, do mesmo jeito que caiu, reergueu-se. E bem: dos últimos nove jogos, ganhou sete. "Sei que muita gente não dava mais nada pelo Palmeiras, ainda mais porque saímos da segunda divisão. Mas eu sempre tive fé neste time", avisou o atacante Thiago Gentil. A volta por cima é comemorada por todos num elenco que superou várias crises durante a temporada. Agora felizes, alguns jogadores demonstram até um certo rancor na hora de comentar a arrancada palmeirense. "Falam que a gente é o azarão do campeonato. Não acho que azarão seja a palavra correta. Nós podemos até não ter um time cheio de estrelas, mas temos brio", revelou o volante Marcinho. Magrão segue o mesmo discurso. E avisa: "É hora de pensarmos alto, de irmos atrás do título." O Palmeiras volta a campo domingo, em Florianópolis, contra o Figueirense. Suspensos, o lateral Lúcio e o meia Pedrinho não jogam.