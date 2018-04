Estevam dá recado: não pode mais errar Numa conversa de pouco mais de meia hora nesta terça-feira, o técnico Estevam Soares fez um alerta a seus jogadores: "Não podemos mais errar. Já perdemos todos os pontos que poderíamos perder em casa." Recado mais direto, impossível. O treinador não se conforma com os pontos que o Palmeiras deixou de conquistar jogando no Parque Antártica, palco da partida contra o São Caetano. E os números mostram que a indignação de Estevam é válida. Uma análise na estatística de aproveitamento de pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro deixa claro que existe um time jogando em casa e outro completamente diferente atuando como visitante. Fora de casa, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos da competição: 52%. Como mandante, porém, o clube alviverde tem só a 17ª melhor marca, com 55%. Para Estevam, a culpa do mau rendimento em casa é da ansiedade da equipe em querer vencer logo as partidas. "Precisamos ter mais controle." No Parque Antártica, o Palmeiras passou seus maiores vexames neste Brasileirão: perdeu para o Goiás (0 a 3) e para o Cruzeiro (1 a 3). Nas duas oportunidades, os jogadores foram muito vaiados pela torcida. Principalmente, o lateral-esquerdo Lúcio. "As vaias já são coisa do passado. Superamos isso. Tenho certeza que a torcida vai nos apoiar", diz Lúcio. Pedrinho emenda: "Desde que cheguei ao Palmeiras (em 2001), a torcida sempre apoiou bastante, mas está na hora de conquistarmos melhores resultados."