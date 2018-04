Estevam decide repetir escalação do Botafogo

"Repetimos a formação para dar mais uma oportunidade para essa equipe. Nada melhor do que dar uma nova chance. E temos ainda opções como Renato, Diguinho e Caio, jogadores mais leves", afirmou Estevam, que pode promover as estreias de Fábio Ferreira, Somália e "El Loco" Abreu no clássico contra o Vasco, domingo, no Engenhão.

Assim, o Botafogo vai buscar a sua segunda vitória no Campeonato Carioca com a seguinte escalação: Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Wellington e Marcelo Cordeiro; Leandro Guerreiro, Fahel, Eduardo e Lucio Flavio; Jorge Luiz e Herrera.

Estevem pediu tranquilidade e paciência aos jogadores do Botafogo no confronto com o Friburguense. "Acho que para uma boa equipe um dos predicados é a posse de bola. A maioria dos times que tiveram sucesso rodava bem a bola. Nesse jogo, vamos enfrentar um adversário que deve vir fechado, jogando no contra-ataque", disse.