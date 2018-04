Estevam deve manter dupla de ataque no Botafogo Um dos problemas do Botafogo nas últimas partidas foi a pouca eficiência dos atacantes André Lima e Victor Simões, que voltaram a falhar contra o Cruzeiro, quinta-feira, e perderam muitos gols. Apesar disso, Reinaldo deve ser mantido no banco para o jogo contra o Grêmio, domingo, às 18h30, no Engenhão.