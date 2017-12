Estevam deve mudar time da Ponte O técnico Estevam Soares confirmou que deve promover uma alteração tática no time da Ponte Preta para o jogo diante do Coritiba, domingo à tarde, em Campinas. Ele vai mesmo usar o esquema 3-5-2 e pretende anunciar a escalação do time após o treino coletivo para a tarde desta sexta-feira. Depois da derrota para o Palmeiras, na última rodada, a Ponte perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Ocupa agora a quarta colocação, com 10 pontos. O lateral-esquerdo Bill e o volante Marcus Vinícius, que irão cumprir suspensão por terem sido expulsos contra o Palmeiras, já têm os substitutos definidos. Alan e Rafael Santos entram em seus lugares, respectivamente. Nesta quinta-feira, a diretoria da Ponte acertou a contratação do meia Zé Maria, de 26 anos, que foi revelado pelo Comercial, de Ribeirão Preto. Ele chegou a ser campeão suíço pelo Bassel e desde ano passado defendia o Prudentópolis, do Paraná.