Estevam distribui broncas no Palmeiras Estevam Soares é um técnico que cobra bastante de seus jogadores. Tanto que costuma sair rouco de treinos e jogos. Mas no treinamento desta quarta-feira ele caprichou. Sem dó de seus comandados (e nem de sua própria garganta, a que mais sofre com os gritos), o treinador do Palmeiras saiu distribuindo broncas. Não poupou ninguém que cometesse qualquer tipo de erro. Berrou com Lúcio, Thiago Gentil e Claudecir. E chegou a dar um "empurrãozinho" em Diego Souza, quando viu o meia parado em campo, com as mãos na cintura. "O Diego, às vezes, precisa de um empurrãozinho. Quando ele se conscientizar de que é preciso se movimentar o tempo todo, será um grande jogador", explicou Estevam. A justificativa para tanta bronca foi uma só: o técnico entende que o elenco "deu uma acomodada" depois que o STJD tirou 24 pontos do São Caetano, dando de presente a quarta colocação e a vaga no torneio qualificatório para a Libertadores ao Palmeiras - o time tem ampla vantagem sobre Juventude e Goiás, os dois que o sucedem na classificação do Brasileirão, e só pode ser ultrapassado se perder seus dois últimos jogos e os adversários diretos vencerem as duas partidas que lhes restam. "Senti o elenco muito relaxado, talvez por causa dessa decisão do STJD. E essa acomodação não pode ocorrer, principalmente porque o São Caetano pode ganhar os pontos de volta. Precisamos vencer o Criciúma no sábado e a cobrança para isso tem que começar nos treinos. Por isso, houve esse monte de bronca que vocês (jornalistas) ouviram", contou Estevam. "Já pensou o vexame que seria se o Juventude e o Goiás nos ultrapassassem?" O técnico não se conforma com a acomodação dos jogadores porque, para ele, seu time ainda tem boas chances de conquistar a vaga na Libertadores sem depender do STJD. Interferências do tribunal à parte, o São Caetano teria hoje 77 pontos, só dois a mais que o Palmeiras. A diferença é que o São Caetano tem dois jogos dificílimos pela frente (o vice-líder Santos, no Anacleto Campanella, e o desesperado Atlético-MG, em Minas Gerais), enquanto o Palmeiras, teoricamente, tem partidas menos complicadas (o Criciúma, dono da pior campanha do returno, em casa, e o desinteressado Fluminense, no Rio de Janeiro). ?Queremos conquistar essa vaga em campo?, avisou Estevam. Dentre as muitas broncas que Estevam distribuiu, algumas foram cômicas. Após um cruzamento de Lúcio, por exemplo, o atacante Ricardinho fez um estranho corta-luz e Thiago Gentil, que vinha por trás, praticamente recuou a bola para o goleiro Diego Cavallieri. ?Tenho um centroavante que só pula e outro que não chuta forte?, disparou o treinador, ironizando seus jogadores. Tanta cobrança causou constrangimento aos atletas. O zagueiro Gabriel, brindado com uma sonora bronca do treinador (?Joga sério! Faz o simples! Não precisa de firula aqui na zaga!?) bem na frente da área onde ficam os repórteres, não escondeu o descontentamento. Balançou a cabeça negativamente e saiu pisando grosso depois que Estevam virou de costas. O time que deve enfrentar o Criciúma, sábado, no Palestra Itália, já está praticamente definido. Terá: Diego Cavallieri; Gabriel, Daniel e Nen; André Rocha, Marcinho, Magrão, Diego Souza e Lúcio; Osmar e Thiago Gentil. Magrão e Osmar, contundidos, ainda são dúvidas. Se não puderem jogar, entram Claudecir e Ricardinho, respectivamente.