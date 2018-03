Estevam diz que Ponte pode render mais Apesar da boa fase da Ponte Preta no Campeonato Paulista, o técnico Estevam Soares espera conter a euforia dos jogadores após a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo. Para ele, a idéia da competição servir como laboratório continua valendo. "Vamos brigar para chegar o mais longe possível, mas ainda temos muito a evoluir", disse. Mais do que o resultado, o treinador elogiou muito a determinação e aplicação do time da Ponte em campo, mas fez uma ressalva. "Aqui existem jogadores de muito potencial e tenho certeza que podem render ainda mais", afirmou Estevam. O confronto contra o Atlético Sorocaba, domingo, se tornou o jogo da classificação. Afinal, a Ponte é vice-líder do grupo 1, com 13 pontos, e com uma vitória garante a vaga e pode até ficar com o segundo lugar. Para essa partida, Estevam terá dois importantes desfalques: o ala-direito André Cunha e o volante Romeu, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Em compensação, o zagueiro Gabriel foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), pela expulsão na vitória sobre o América (1 a 0), e acabou pegando apenas um jogo, que já foi cumprido.