Estevam: é cedo para pensar no título "Ainda é cedo para falar em favoritismo ou pensar em título". Essa é a opinião do técnico Estevam Soares, que continua invicto à frente do Palmeiras. Em quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates do time alviverde sob o comando do treinador. Mesmo assim, ele diz que o time ainda tem muito a evoluir. "É claro que um time como o Palmeiras sempre entra como um dos favoritos em qualquer competição. Mas ainda temos algumas carências", disse ele. Uma dessas carências, segundo Estevam, está no ataque. "Com a saída do Vágner Love, precisamos de um reforço que venha para fazer os gols que o time precisa", afirma o técnico. "Já há alguns nomes que estamos sondando e conversando com a diretoria". Um desses nomes, confirmado pelo diretor de Futebol Mário Giannini, é Renaldo, que marcou 30 gols pelo Paraná Clube no Brasileirão do ano passado. Aos 34 anos, Renaldo defende atualmente um time da Coréia do Sul. Se quiser buscar uma solução de emergência no próprio elenco, Estevam tem à disposição Thiago Gentil, Kahê e Rafael Marques. "Se não vierem os reforços, temos que dar oportunidade aos jovens que estão no elenco", disse o técnico. Sobre o jogo de hoje, Estevam considerou que a vitória sobre o São Paulo poderia ter saído de forma até mais tranqüila. "No primeiro tempo, fomos muito melhores. Aquele pênalti perdido (por Luís Fabiano), que na minha opinião não existiu, só fez justiça à partida que o Palmeiras realizava. Não poderíamos deixar de sair vitoriosos de campo", disse Estevam. "Mas tomamos um gol aos 37 minutos do segundo tempo e o São Paulo, meio que no desespero, veio para cima. Ainda bem que conseguimos encontrar forças para suportar a pressão". Foi a terceira vitória do Palmeiras em clássicos neste Brasileiro. Antes do São Paulo, Corinthians e Santos já haviam sido derrotados pelo Palmeiras no torneio.