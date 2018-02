Estevam escala Vágner Love contra Vasco O Palmeiras vai enfrentar o Vasco, domingo, às 16 horas, no Palestra Itália, com ?Vágner e mais 10?. A informação é definitiva e partiu o técnico Estevam Soares, após o treinamento secreto realizado nesta sexta-feira à tarde, em Jarinu, onde o time está concentrado desde a quarta-feira à noite. Quem bancou a responsabilidade de utilizar Vágner Love foi a diretoria do Palmeiras. Na quinta-feira à noite, os empresários portugueses que intermediam a venda do atacante para o CSKA tentaram marcar um encontro com Mustafá Contursi para sexta. Prometeram até chegar com o dinheiro. Mas o presidente do Palmeiras, que não gostou de ficar esperando pela boa vontade dos portugueses, resolveu dar o troco, só aceitando falar em negócios na segunda-feira. "Eles podem até aparecer que serão bem recebidos no clube, mas o presidente só vai falar de negócios na segunda-feira", afirmou um dos assessores diretos de Mustafá. O presidente do Palmeiras também faz questão de se cercar de todos os cuidados em relação ao negócio. Ele até já contatou um intérprete especializado em contrato para acompanhar tudo. A menos que apareça algum outro problema de última hora, na segunda-feira Vágner Love não será mais jogador do Palmeiras. Mesmo sabendo que o jogo contra o Vasco pode ser o seu último com a camisa do Palmeiras, Vágner Love parece completamente à vontade com a situação. Segundo o técnico Estevam Soares, o jogador está surpreendendo pelo amadurecimento. "Ele tem a cabeça dos grandes atletas do mundo. Contra o Coritiba, foi o jogador do Palmeiras que mais faltas cometeu, provando que estava interessado no jogo. E nos treinamentos da semana foi o que mais se empenhou. Então, estou tranqüilo em relação a isso. Contra o Vasco, o time vai jogar com o Vágner e mais 10", disse Estevam. Como tem sido rotina desde que o CSKA se interessou por seu futebol, Vágner Love não quis saber de conversa com a imprensa nesta sexta-feira. Mas na quarta, quando seu nome apareceu na lista dos convocados da seleção brasileira que vai disputar a Copa América, o jogador disse que queria enfrentar o Vasco. Prometeu ainda jogar ?de cabeça limpa?, sem se preocupar com o risco de uma lesão. Com Vágner Love garantido no ataque, o técnico Estevam Soares deve manter o mesmo time que venceu o Coritiba, por 2 a 0, no Palestra Itália, há duas semanas. Ele só surpreendeu ao dizer que pode alterar o sistema tático, colocando Gabriel como terceiro zagueiro. "Ainda vou estudar. As chances são remotas mas existem", revelou. No futuro, com certeza, Estevam deve usar esse expediente. Gabriel jogou dessa forma com ele na Ponte Preta e sempre saiu-se muito bem. "Ele é muito bom na sobra e sabe sair jogando como um líbero, pelos dois lados", elogiou o técnico. A única preocupação agora é com as brigas internas. Estevam reuniu o grupo em Jarinu e discutiu a questão. Estebeleceu regras e avisou: não vai mais aceitar esse tipo de atitude. "Não com essa frequência. Não há razões para tanto estresse. O time está bem posicionado na competição, os salários estão em dia e não há no elenco ninguém que destoe no perfil da equipe. Entreveros sempre acontecem, faz parte até do futebol. Mas não vou mais aceitar brigar, ainda mais com essa frequência", disse o técnico.