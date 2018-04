Estevam esconde verdade sobre Pedrinho O afastamento do meia Pedrinho é por deficiência técnica, e não por problemas físicos, como chegou a sugerir o treinador Estevam Soares na terça-feira. Ciente de que o jogador é um dos queridinhos da torcida e que tem a simpatia do presidente Mustafá Contursi, Estevam nega publicamente, mas teme aparecer na mídia como "o homem que barrou Pedrinho". Coube ao preparador físico Walmir Cruz confirmar a suspeita geral. "O Pedrinho está bem fisicamente. Está fazendo um trabalho de fortalecimento, sim, mas só não treinou com o restante do grupo por opção do treinador." Estevam não admite que Pedrinho está "afastado". O técnico contesta esse termo. E critica o trabalho dos jornalistas, que, na visão dele, "se preocupam demais com Pedrinho". Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele disse. "A imprensa criou uma fantasia, uma coisa absurda. Foi só uma opção minha." Há um certo consenso, mesmo entre os jogadores, de que Pedrinho, realmente, não está em boa fase. Mas a resistência de Estevam ao futebol do meia é forte e evidente. Tanto que, para o jogo contra o Coritiba, domingo, no Paraná, o jogador, a princípio, não tem lugar garantido nem no banco de reservas. E isso apesar de ser o vice-artilheiro do time no ano com 10 gols (atrás só de Vágner Love, que fez 28 antes de se ir para o futebol da Rússia) e estar tendo em 2004 sua maior seqüência de jogos (leia-se "tempo sem lesões") desde que chegou ao clube, em 2001. "Ainda não sei se o Pedrinho vai ser relacionado. Se ele tiver de entrar, vai ter de jogar bem, pois ganha muito bem", disparou Estevam, também à Jovem Pan. De fato, Pedrinho tem um salário muito acima da média no clube. O meia recebe R$ 100 mil mensais, mais de dez vezes o que ganha o volante titular Corrêa. Por isso, especula-se que Pedrinho possa deixar o clube no final do ano. O meia tem treinado separado. Corre em volta do campo e se exercita na sala de musculação do CT. Tudo em silêncio. Com os jornalistas ele não fala mais. E mesmo com os demais atletas ele evita falar sobre o assunto. "Tivemos uma conversa rápida e ele disse que foi pego de surpresa com tudo isso", disse o goleiro Sérgio, capitão do time e amigo de Pedrinho. "Alguma coisa deve estar acontecendo." Em meio à polêmica Pedrinho, uma boa notícia no Palmeiras: a CBF deu o aval para que o atacante Kahê possa jogar, apesar do problema judicial com o Nacional, seu ex-clube. No treino desta quinta, Kahê fez dois gols na vitória por 6 a 1 do time titular sobre os reservas. Magrão (duas vezes), Osmar e Baiano fizeram os outros gols dos titulares e Alceu marcou para os suplentes.