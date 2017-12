Estevam espera liberação da Ponte Preta O técnico Estevam Soares admitiu que pode trocar a Ponte Preta pelo Palmeiras. Em Curitiba, após a vitória da sua equipe sobre o Paraná, por 1 a 0, ele contou que já houve um contato, mas ainda falta a confirmação do negócio. "Ainda não estamos acertados, preciso conversar. Eu estou sabendo do interesse, estou sabendo das negociações. Até antes da partida as coisas estavam bem encaminhadas, existia a possibilidade de eu dirigir o Palmeiras", revelou Estevam. Mesmo com uma boa campanha à frente da Ponte, com 14 pontos no Campeonato Brasileiro, Estevam está empolgado com a oportunidade de trabalhar num grande clube. "Se der certo, é uma grande oportunidade em uma outra grande equipe do Brasil. A Ponte é grande, mas o Palmeiras é time da capital e faz parte do sonho de qualquer profissional. Vamos aguardar o desenrolar", afirmou o treinador. Segundo ele, falta a palavra final da direção da Ponte. "Houve a conversação, agora que eu vou saber se evoluiu, como a coisa caminhou", explicou. Caso Estevam vá mesmo para o Palmeiras, um dos nomes cotados para substituí-lo na Ponte é o de Marco Aurélio Moreira.