Estevam espera liberação para usar Kahê O técnico Estevam Soares depende apenas da confirmação da diretoria do Palmeiras, se poderá ou não escalar o atacante Kahê, para definir o time que enfrenta o Coritiba, domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Estevam elogiou muito a atuação da dupla ofensiva formada por Osmar e Kahê no treino desta quarta-feira e confirmou que pretende colocar em campo uma formação mais ofensiva que a do clássico contra o Santos. "São dois jogadores que se completam muito bem, pois o Kahê faz a referência de área que o Osmar precisa", afirmou Estevam. "Vamos aguardar até amanhã pela liberação do Kahê. Se puder jogar, será titular." Na primeira parte do treinamento, a equipe principal atuou com cinco jogadores no meio-campo - Alceu, Correia, Magrão, Elson e Diego Souza - e apenas Osmar no ataque. Os reservas venciam por 1 a 0. Foi quando Diego Souza passou ao time reserva e Kahê ganhou a chance entre os titulares. No primeiro lance que participou, marcou o gol do empate e não saiu mais da equipe. "Ele está muito bem, não sentiu o tempo que ficou fora do time", disse o treinador. Na última sext-feira, Kahê foi liberado pela Justiça do Trabalho para atuar, mas os dirigentes palmeirenses ainda aguardam a garantia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF de que o clube não será punido com uma eventual perda pontos se utilizá-lo - já que o processo envolvendo o Nacional, seu ex-clube, ainda não terminou. Além do ataque, Estevam confirmou que o zagueiro Daniel será o substituto de Gabriel, suspenso. O defensor, que ficou nove meses sem atuar pela equipe principal, atuou ao lado de Nen no treinamento e teve bom desempenho. "Estava faltando um pouco de comunicação na defesa e o Daniel fala o tempo inteiro", disse o treinador. Sempre ele - Estevam se irritou quando questionado sobre o meia Pedrinho, que não participou do treinamento tático e fez apenas treinos físicos, junto com os atacantes Renaldo e Alex Afonso. O treinador não quis confirmar se o atleta passa por um período de recondicionamento físico. "Por que vocês (repórteres) só perguntam do Pedrinho? O Palmeiras tem outros 19, 20 jogadores", perguntou, irritado. "Pela manhã, ele fez treinos técnicos, de fundamentos, como os outros", completou, sem confirmar se vai relacioná-lo para o jogo contra o Coritiba. Pedrinho, que perdeu a posição de titular há algumas rodadas e não atravessa boa fase no clube, se negou a dar entrevistas e deixou o gramado rapidamente, sem maiores explicações.