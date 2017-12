Estevam estranha decisão e é demitido Estevam Soares foi demitido, nesta terça-feira, pela Ponte Preta e saiu com a leve impressão de que perdeu o emprego por conta de incidente que ocorreu nos vestiários do Moisés Lucarelli, no domingo à noite, logo após a surra de 6 a 2 para o Palmeiras. Ainda atordoados com a goleada, dirigentes do clube lhe disseram que estudavam a possibilidade de entrar com formação reserva para enfrentar o Corinthians. O treinador, que havia sido chamado no meio do campeonato para recolocar o time nos eixos, depois de oito derrotas consecutivas, estranhou a sugestão. ?Por mim, jogamos com o que temos de melhor?, respondeu ao vice-presidente Marco Antonio Eberlim. ?Podemos empatar ou ganhar. Por que vamos nos considerar derrotados antes mesmo de entrar em campo?? Estevam passou a segunda-feira de folga e soube que nesta terça haveria reunião com a diretoria. Ao se apresentar, recebeu a notícia da dispensa. ?Só pode ter sido por causa dos resultados?, comentou, sem muita convicção. ?Mas é esquisito porque peguei o time em baixa, tivemos uma reação e ainda estamos com chance de ficar na Primeira Divisão?. O treinador, porém, reafirmou que não concordou com a idéia de poupar titulares para ter força total contra o Brasiliense, na última rodada. ?Não entendi. No futebol, tem de lutar para ganhar sempre?, comentou. ?E se a Ponte perder do Brasiliense e cair?? A bola está com a diretoria.