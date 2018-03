Estevam estréia com vitória no CRB Na estréia do técnico Estevam Soares, o CRB venceu o Mogi Mirim por 3 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, os dois times passam a somar sete pontos cada. A vitória foi merecida, porque o CRB dominou o jogo desde o início. Mas acabou surpreendido pelo gol de Dênis aos 21 minutos, que pegou bem na bola após cobrança de escanteio. A vantagem do Mogi, porém, não durou muito tempo. Dois minutos depois, o atacante Marquinhos empatou a partida, em cobrança de pênalti sofrido pelo lateral-esquerdo Kel. A virada aconteceu aos 36, com o atacante Anderson, após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o CRB tocou a bola e mesmo assim criou outras chances reais para ampliar. O terceiro gol, porém, aconteceu somente aos 30 minutos com Lino, que tinha entrado no lugar de Sandro Goiano.