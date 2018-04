Estevam estuda o Santos na Vila Estevam Soares, técnico do Palmeiras, assistiu ao empate entre Santos e Atlético-PR, por 1 a 1, na Vila Belmiro, afinal no domingo terá o clássico paulista contra os santistas. Vanderlei Luxemburgo acha que esse é um fato normal e que os treinadores assistem às partidas para conhecer melhor o time que enfrentrão. "Acho que o técnico deveria ser privilegiado nisso e ter um lugar especial.? Mas Luxemburgo ficou muito irritado quando perguntaram se houve algum incidente como zagueiro Antônio Carlos, que teria deixado a concentração do time por volta das 12 horas desta quarta-feira. "É preciso parar de encher o saco, de parar de criar esses factóides a todo momento." Segundo ele, se tivesse havido algum fato, algum problema, seria o primeiro a falar sobre o assunto. "Nunca escondi briga e os jornalistas têm de ser mais responsáveis na hora de passar a notícia. Não ficar inventando coisas e não ficar enchendo o saco e criando toda hora um factóide, isso é coisa de moleque."