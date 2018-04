Estevam faz mistério sobre escalação do Botafogo O treinador Estevam Soares fez mistério sobre a escalação do Botafogo para a partida de quinta-feira contra o Cruzeiro, no Engenhão. Com o corte do zagueiro Eduardo para o jogo, por chegar mais de uma hora atrasado ao treino de quarta-feira, o técnico não revelou sequer o esquema tático que utilizará.