Estevam faz nova aposta em Diego Souza O menino Diego Souza, de 20 anos, é uma das apostas do técnico Estevam Soares no Palmeiras. Sempre que pode, o treinador encaixa uma palavra de carinho - e de admiração - ao rapaz. O treinador acompanha o garoto desde a campanha vitoriosa na série B do Campeonato Brasileiro, quando Diego dividia com Vágner Love as principais jogadas da equipe. Quando chegou ao Parque Antártica, há dois meses, Estevam se espantou com a situação do jogador. Diego estava abatido, desanimado. Não lembrava em nada aquele meia criativo, cheio de força, dono de um chute potente e quase sempre fatal. As baladas ao lado do amigo Vágner Love também atrapalharam. A torcida começou a persegui-lo e o futebol de Diego Souza desabou de vez. Com a chegada de Estevam Soares, Diego percebeu que a sua história no clube poderia mudar. Recuperou a motivação e passou a ser um dos destaques em quase todos os treinos. Ainda não é um titular absoluto mas caminha para ganhar a posição. "Eu acredito muito nesse menino. Ele só tem que jogar bola", sintetiza o treinador palmeirense. Diego briga com Adãozinho para ser um dos titulares no jogo de domingo, contra o Paraná, em Curitiba. O atraso de sexta-feira na concentração não comprometeu o jogador. O horário de chegada determinado pela Comissão Técnica era às 22h. Diego e Vágner Love se apresentaram às 23h20. Nesta quarta-feira, porém, Estevam esclareceu: Diego telefonou, avisando o preparador físico Valmir Cruz que chegaria um pouco mais tarde. "O Diego não pisou na bola. Ele ligou, avisando que estava levando o Vágner de carro de um lado para o outro, resolvendo problemas. Tenho de confiar no atleta, até que me provem o contrário". Valmir Cruz foi dormir, Estevam não. O técnico permaneceu na recepção do hotel, à espera dos atrasados. Queria avaliar o estado dos atletas. Ficou satisfeito com o que viu. "Eles estavam bem, sóbrios. Não cheiravam a ácool". Foi o bastante para Estevam concluir que Vágner e Diego Souza não cometeram nenhuma insubordinação. "Não será isso que vai prejudicar o Diego no Palmeiras. Além disso, ele está treinando bem. Está no peso, em forma. É só um menino de 20 anos, com ótimo potencial". O próprio Palmeiras aposta num futuro promissor para o meia. Recentemente, o São Paulo tentou levá-lo para o Morumbi. Apesar de todas as apostas, Diego Souza não participou do treinamento tático no time titular. Nesta quarta Estevam optou por Adãozinho no meio-de-campo. Mas Diego deve ter a sua chance no coletivo de sexta-feira. Se confirmar o bom desempenho, pode ganhar um lugar na equipe para enfrentar o Paraná, domingo, em Curitiba. "É bem provável que eu leve minhas dúvidas até a hora do jogo", avisou Estevam. O técnico tem sérios problemas para definir a equipe. Além dos três suspensos (Sérgio, Correia e Lúcio), o Palmeiras não terá mais Vágner Love - vendido ao CSKA, da Rússia - Gabriel e Muñoz, que se machucou no treinamento desta quarta-feira.