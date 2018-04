Estevam lamenta chances perdidas Estevam Soares saiu de campo rouco como sempre. O treinador do Palmeiras passou o tempo todo berrando à beira do gramado, como é sua característica, mas mais uma vez o desgaste das cordas vocais não foi compensado por boa atuação do time. Só que, ao contrário do que ocorreu em outras situações, desta vez elogiou a garra e a dedicação do time. "Tivemos comportamento semelhante àquele da partida com o Santos", lembrou, ao referir-se à derrota por 2 a 1 na semana passada. "Tivemos maior volume de jogo no primeiro tempo, criamos chance, mas erramos passes na fase final", observou. "Preciso analisar com calma as estatísticas para ver no que falhamos." Na avaliação do Estevam, o Palmeiras não soube impor-se na hora das conclusões. Esse teria sido o maior pecado do time. Por isso, não considerou ruim o resultado, mas lhe incomoda a seqüência de seis partidas sem vitória que deixam o time distante da liderança. Estevam também ignorou os protestos da torcida, por ter afastado Pedrinho. Não se arrependeu da decisão. "Ele ficou fora por deficiência técnica", repetiu. "Não me arrependo dessa decisão e para este jogo eu não contava com ele." Antonio Lopes, também alvo de protesto da torcida do Coritiba, igualmente viu uma apresentação muito boa. Só que de sua equipe. "O resultado foi injusto por aquilo que apresentamos", ponderou o ex-coordenador de seleções da CBF. "Criamos mais do que o Palmeiras, pressionamos e eles não foram eficientes nas oportunidades de contra-ataques."