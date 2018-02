Estevam lava a roupa suja no Palmeiras Estevam Soares perdeu a paciência com o elenco do Palmeiras após as brigas que se tornaram rotina nos treinos desta semana. Depois da discussão entre Magrão e Thiago Gentil, na terça-feira, e a troca de socos e pontapés entre Lúcio e Daniel Martins, na quarta, a primeira atitude tomada pelo técnico na chegada à concentração em Jarinu foi reunir o grupo e dar um puxão de orelhas em todos. No domingo, o time enfrenta o Vasco, no Palestra Itália. Os envolvidos nas confusões dos últimos dias conversaram, se desculparam e, agora, ninguém quer ouvir falar que o Palmeiras tem um elenco ?rachado?. "Falar que o grupo está rachado é muito pesado. É lógico que existem divergências porque alguns se dão bem com outros, mas temos de ter respeito por todos os atletas quando estamos em campo. Estou há muito tempo aqui no Palmeiras e essas atitudes não levam a nada. Acredito que depois da reunião de hoje tudo esteja resolvido", garantiu o goleiro Sérgio, o mais experiente do elenco, com 12 anos de casa. O resultado da conversa foi imediato. Para provar que o clima estava calmo, Estevam Soares até liberou o treinamento para os torcedores assistirem. Depois do goleiro Sérgio, foi a vez dos laterais Lúcio e Daniel Martins explicarem o ocorrido na briga de quarta. Com um sorriso amarelo, tentavam mostrar que as coisas tinham voltado ao normal. Mas deixavam transparecer que estavam envergonhados em ter que dar entrevistas. "Foi um lance de jogo, em que ele me deu um tapa no rosto e eu fui revidar. Foi um fato lamentável que eu tenho certeza que não voltará a acontecer. Tenho consciência de que errei, o Daniel também tem, mas já conversamos hoje pela manhã no vestiário", disse Lúcio. Na opinião dele, as brigas estão acontecendo por causa do excesso de vontade dos jogadores em mostrar serviço para o novo treinador. "Ás vezes, a gente atinge sem querer o companheiro durante o coletivo e acaba perdendo a razão por estar com a cabeça quente. Não adianta ficar de cara feia. A gente convive mais com os companheiros dentro de campo do que com a família. Temos de virar essa página", explicou Lúcio. Daniel Martins foi além: "Ele (Lúcio) é um cara que eu considero pra caramba. É um amigo. Sempre foi meu amigo e eu até estranhei toda aquela confusão. Não tenho nada contra ele. Não podemos perder para nós mesmos." Depois dos pedidos de desculpa, Lúcio admitiu ter recebido dois telefonemas de clubes europeus. O primeira interessado seria o Brescia, da Itália. "Ligaram para o meu irmão, mas parece ser só especulação. Ainda vai demorar para eu saber se o interesse realmente existe", admitiu. O Ajax, da Holanda, também teria demonstrado interesse. A reunião realizada por Estevam não serviu apenas para a ?lavar a roupa suja?. O treinador aproveitou para alertar os jogadores sobre a obrigação de conquistar as vitórias dentro de casa, sem perder pontos que possam fazer falta mais para frente no Campeonato Brasileiro. "O Palmeiras está correndo por fora. Estamos lá na frente na tabela e já percebemos que os outros times estão perdendo pontos preciosos em casa. O segredo é sempre se manter nesse pelotão da ponta e sem deixar cair o ritmo", afirmou Sérgio. O goleiro também revelou que diretoria e elenco ainda não decidiram o valor da premiação em caso de conquista do Brasileiro.