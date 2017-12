Estevam mantém a dúvida no ataque O Palmeiras pode entrar neste sábado, contra o Paysandu, com Diego Souza como armador e Pedrinho no ataque. Ou então, com Pedrinho no meio e Osmar na frente. Thiago Gentil é outro que também tem chances de aparecer no ataque. "Enfim, ninguém sabe quem vai jogar. Só saberemos pouco antes do jogo", revelou Diego Souza, que leva um certo ?favoritismo? na luta por um lugar no time titular, já que começou jogando os últimos dois treinos coletivos. O técnico Estevam Soares, como de costume, preferiu não revelar a escalação. Na verdade, ele se diz em dúvida: "A única certeza que tenho sobre o ataque é que o Ricardinho será titular". Estevam explica sua dúvida: "Posso manter o Pedrinho na frente, pois ele vem muito bem nessa função. Ou então recuá-lo e escalar outro jogador no ataque. Nesse caso, o Osmar e o Thiago Gentil seriam os candidatos. O problema é que eles estão voltando de contusões e ainda não estão 100%". Pedrinho chegou a ficar fora do treino desta sexta-feira, por causa de uma gripe, mas não deve ser problema para o jogo ccom o Paysandu. Diego Souza, por sua vez, encara esta partida como mais uma oportunidade de mostrar que tem qualidade para permanecer no time titular. "Ainda não sei se vou jogar, mas, se o professor Estevam optar por mim, vou procurar me esforçar ao máximo para corresponder às expectativas", avisou. Quem está fora do jogo por motivo de lesão é o volante Claudecir. O jogador torceu o tornozelo esquerdo no amistoso com o Taubaté, na última quarta-feira. Ele deve ficar ainda mais uma semana de fora. Outro que também não joga é o zagueiro Nen, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Estevam optou por mudar o esquema tático do time: abriu mão do 3-5-2, usado nas últimas quatro partidas, e voltou ao 4-4-2, com Corrêa no meio-de-campo titular.