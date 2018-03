Estevam mantém o time do São Caetano Acreditando ter encontrado a melhor formação para o São Caetano, o técnico Estevam Soares vai manter o time, pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, para o jogo contra o Figueirense, neste sábado, às 18h10, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com oito pontos, o clube do ABC paulista está na 10ª colocação. Satisfeito com o desempenho do time na vitória sobre o Flamengo, no último domingo, por 1 a 0, Estevam Soares não realizou nenhuma mudança. O São Caetano atuará no esquema 4-3-3, com Jean e Fábio Pinto se revezando entre o meio-de-campo e o ataque. A partida terá um sabor especial para o lateral-esquerdo Triguinho. Ele foi revelado justamente no Figueirense, na época que o clube era administrado pela empresa de Rivaldo e César Sampaio. "Foram momentos felizes que vivi em Santa Catarina, onde guardo boas recordações. O Edson Bastos, o Cléber e o Guim jogaram comigo, mas agora o time está bem diferente", disse o jogador do São Caetano.