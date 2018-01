Estevam muda 4 no time do Palmeiras Assim como aconteceu na primeira rodada do Campeonato Paulista, o condicionamento físico continua escalando o time do Palmeiras. Para o jogo contra o Santo André, domingo, no Palestra Itália, a forma física irá valer mais do que o desempenho técnico de cada jogador para o técnico Estevam Soares definir os titulares. "Só em quinze dias o grupo estará no mesmo nível físico. Por enquanto, temos de poupar alguns jogadores, para que façam um trabalho de condicionamento especial", explicou Estevam. Assim, o time que goleou a Inter por 5 a 3, em Limeira, terá quatro alterações, sendo três delas na defesa. Daniel e Nen formarão a dupla de zaga, nos lugares de Gabriel e Gláuber. E o volante Marcinho ganhou a posição de Alceu. Já no ataque, Warley fará sua estréia, substituindo Ricardinho. "É um revezamento. Tenho uma equipe titular em mente, mas por enquanto estou dando chance à todos de jogar", revelou Estevam, já adiantando parte de sua programação. Na próxima semana, Magrão, André Cunha, Alceu e Osmar farão um trabalho especial de condicionamento físico e nem serão relacionados para o jogo contra o Paulista, na quarta-feira.