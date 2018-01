Estevam não poupa ninguém em Santos Apesar da preocupação com o jogo de volta com o Tacuary, que acontece quarta-feira, no Palestra Itália, valendo vaga na Libertadores, o técnico Estevam Soares não vai poupar nenhum titular do Palmeiras na partida deste sábado, contra a Portuguesa Santista, em Santos, pelo Campeonato Paulista. A única mudança no time será a entrada do zagueiro Gláuber no lugar de Nen, que sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo. A delegação do Palmeiras voltou na noite de quinta-feira do Paraguai e já treinou na manhã desta sexta, na Academia. A novidade foi a integração do novo reforço ao elenco. O lateral-esquerdo Fabiano, que veio do Fenerbahce, da Turquia, foi apresentado oficialmente pelo presidente Affonso Della Monica. Ex-jogador de São Paulo e Atlético-PR, Fabiano chega para disputar posição com Lúcio, titular do Palmeiras desde 2003. ?Ele é um grande jogador. É bom para o clube ter dois jogadores para a posição e quem vai decidir é o treinador?, afirmou o novo contratado. Antes do embarque para Santos, logo depois do treino desta manhã, o volante Magrão admitiu que não será fácil esquecer do jogo com o Tacuary e se concentrar exclusivamente na Santista. ?É difícil separar. A gente pensa na Libertadores sim?, revelou o jogador.