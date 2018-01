Estevam otimista com o São Caetano Apesar do empate cedido nos últimos minutos, contra o Palmeiras, o técnico Estevam Soares se deu por feliz com a estréia do São Caetano no Campeonato Brasileiro. "Vacilamos no final, mas a equipe fez um ótimo segundo tempo e tinha tudo para ter vencido". Pelo futebol apresentado e pelos reforços que a diretoria tem contratado, Estevam anda otimista. "O São Caetano pode não ser o maior, mas vai brigar para ser o melhor", sintetizou. A razão para tamanha confiança não é apenas pela chegada de Dimba, atacante contratado do Flamengo. Segundo o treinador, o São Caetano deve buscar um outro atacante de nome nas próximas horas. "O nome ainda não possa dizer, mas posso garantir que se trata de um jogador que joga pelos flancos, um ponta. E vem de um grande clube".