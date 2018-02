Estevam pode mudar esquema na Ponte O técnico Estevam Soares terá que quebrar a cabeça para escalar a Ponte Preta na partida contra o São Paulo, na próxima terça-feira, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o problema do treinador é positivo, pois ele poderá contar com vários jogadores para montar o time. Com a volta do meia Élson, que cumpriu suspensão automática, o treinador pensa até em mudar o esquema. Ao invés de escalar a equipe no 4-5-1, como vem acontecendo, ele poderá formar a Ponte no 4-4-2. Sendo assim, o time deverá contar com apenas dois volantes no meio-campo. ?Realmente a volta do Élson é muito importante. Pois é um jogador de qualidade e que tem se destacado?, disse o treinador. Para a partida no Morumbi, o único desfalque, por enquanto, é o volante Éverton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A Ponte Preta é a nona colocada, com 41 pontos.