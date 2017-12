Estevam pode punir Diego Souza Estevam Soares disse que vai procurar se informar melhor sobre o ato de indisciplina de Diego Souza, que, ao ser informado que não ficaria nem no banco de reservas contra o Guarani, deixou o Palestra Itália furioso. Pegou um táxi e foi pra casa. Nem viu o Palmeiras perder por 2 a 0. Na saída do estádio, Diego conversou com um jornalista e fez várias críticas a Estevam. Disse que o técnico gostava de "inventar". O jornalista repassou a reclamação a outros repórteres e, em minutos, todos já sabiam da revolta de Diego. Menos Estevam, o último a saber. "O Diego fez isso, é?", indagou o técnico após a partida, horas depois da ?fuga? de Diego. As críticas de Diego soam como ingratidão aos ouvidos de Estevam. Publicamente, o técnico nunca escondeu o carinho que tem pelo meia. Mesmo com o jogador sendo vaiado pela torcida, Estevam bancava sua escalação. O técnico disse que ainda não sabe como irá puni-lo, mas nessa nova onda de "férias escalonadas", criada pelo presidente Mustafá, é possível que Diego ganhe um "descanso antecipado".