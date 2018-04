Estevam prevê sucesso de Abreu e Herrera no Botafogo O técnico Estevam Soares se mostrou empolgado com a chegada do uruguaio Sebastián ''El Loco'' Abreu e do argentino Herrera no Botafogo. O treinador acredita que a dupla de ataque estrangeiro deverá fazer sucesso no time em 2010.