Estevam procura explicação para queda Foi uma "segunda-feira de cinzas". Com essa expressão o técnico Estevam Soares definiu a volta do Palmeiras aos treinos após a derrota para o Flamengo (2 a 1), domingo, em pleno Palestra Itália, resultado que enterrou qualquer chance de título brasileiro. Agora, o time só tem chances de buscar uma vaga na Libertadores/2005, mas depende de tropeços de São Caetano e São Paulo. Nesta segunda-feira, o clima era fúnebre entre os jogadores do Palmeiras. Os titulares apenas correram ao redor do campo, todos com fisionomia fechada. Os reservas se exercitaram e realizaram um treino recreativo, comandado pelo auxiliar Gerson Sodré. Estevam está decepcionado com seus comandados. "Não consegui digerir a derrota para o Flamengo. Pelas nossas projeções, se tivéssemos vencido as duas partidas em casa, estaríamos brigando pelo título. Os líderes perderam pontos, só que não fomos capazes de fazer a nossa parte", lamentou o treinador. Ele sequer entende o que aconteceu. "Estamos procurando a razão para a queda de rendimento nos últimos dois jogos. Mas temos de admitir que Guarani e Flamengo jogaram muito bem", disse Estevam. O fantasma do Palestra Itália voltou a rondar o Palmeiras. Novamente o time perdeu pontos importantes diante da sua exigente torcida. "Os jogadores sentiram o peso de jogar em casa. Emocionalmente, não conseguiram assimilar a obrigação de jogar dentro de casa", admitiu Estevam. "Mas, desta vez, temos de isentar a torcida, que compareceu e nos apoiou o tempo todo. Só temos a agradecer." O treinador lembrou também que o Palmeiras ?tropeçou? em jogos decisivos em casa contra times considerados ?pequenos? durante todo o ano. Foi assim nas eliminações do Campeonato Paulista, contra o Paulista de Jundiaí, e na Copa do Brasil, contra o Santo André. E agora acontecem duas derrotas para times ameaçados pelo rebaixamento (Guarani e Flamengo). Mesmo assim, Estevam recusa o adjetivo de ?amarelão? para a equipe. "Isso não! O Palmeiras não é um time ?pipoqueiro?." Segundo Estevam, "nossa prioridade, agora, é buscar vaga na Libertadores de 2005. Ainda temos chances dentro do campo e por isso estamos aqui, preparando o time para sábado, contra o Goiás", disse o treinador.