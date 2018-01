Estevam procura substituto para Dimba A dupla de ataque formada por Edílson e Dimba estreou sábado no São Caetano, com a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, mas não poderá ser repetida na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Dimba está suspenso e será desfalque contra o Fluminense, sábado, em Volta Redonda. O técnico Estevam Soares ainda não definiu quem irá substituir Dimba. As opções de atacantes no elenco são Márcio Mixirica, Márcio Richards e Fábio Pinto. "Ainda vamos avaliar quem poderá substituí-lo. Mas o Mixirica tem boas possibilidades de jogar", revelou Estevam. Com 17 pontos, o São Caetano ocupa o 10º lugar no Brasileirão.