Estevam projeta 10 pontos em quatro jogos no Botafogo Depois de amargar uma longa série de partidas sem vitórias no comando do Botafogo, o técnico Estevam Soares acumulou seu quarto jogo seguido sem derrotas na última quarta-feira à noite, no Engenhão, com o triunfo de 2 a 0 sobre o Emelec (EQU) no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.