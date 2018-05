Estevam promete vinda de reforços em breve no Botafogo

O técnico Estevam Soares, porém, pediu calma aos torcedores do clube e ressaltou que os reforços vão chegar a General Severiano em breve. "O torcedor do Botafogo pode ficar confiante porque temos uma lista com cinco ou seis nomes e três já estão praticamente sacramentados e serão anunciados nas próximas 48 horas", disse o treinador, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

No clube carioca, existe a expectativa pelo acerto com o volante Somália, do América de Natal. Estevam Soares ainda confirmou interesse no atacante Herrera, mas Vasco, Santos e Atlético-PR também estão na disputa para contratar o jogador argentino.

Apesar de ainda não contar com reforços, Estevam faz uma previsão otimista para 2010, com base no que ocorreu em 2009, quando o time sofreu para se livrar do rebaixamento no Brasileirão. "O ano de 2009 serviu de lição para a diretoria do Botafogo. Vamos fazer tudo diferente na próxima temporada. Vamos em busca de títulos e não queremos passar o sufoco do Brasileiro", reforçou.