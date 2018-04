Estevam quer mais criatividade no time Apenas com mais criatividade no meio-de-campo o Palmeiras poderá quebrar a seqüência de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a opinião do técnico Estevam Soares. ?O Palmeiras é um dos times que marcam com mais eficiência no Brasil, é quase imbatível. Mas isso apenas não basta, precisamos marcar gols?, diz o treinador, que, antes do treinamento, conversou por cerca de 40 minutos com todo o elenco. ?Foi uma conversa para detalhar algumas coisas de outros jogos. Erramos muitos passes. Temos de elogiar os jogadores pela disposição de jogar que mostraram contra o Coritiba, mas falta mais.? Para o treinador, o Palmeiras só vai conseguir voltar à tranqüilidade com uma vitória. Porém, para que isso aconteça, os jogadores precisam caprichar mais na hora da finalização. ?Temos de resgatar a confiança do grupo?, acredita Estevam. Mas o jejum de seis partidas sem vencer no Brasileirão já incomoda alguns conselheiros. Na noite desta quinta-feira, alguns ligados a Mustafá Contursi, presidente do clube, se reuniram numa pizzaria na Zona Oeste da capital para comemorar o aniversário do dirigente palmeirense. Entre outros assuntos, eles pediriam ao mandatário a cabeça do técnico Estevam Soares, que não vem agradando parte dos cerca de 300 conselheiros do Palmeiras.