Estevam reclama de falta de concentração do Botafogo O técnico Estevam Soares culpou as falhas individuais e a falta de concentração dos jogadores do Botafogo pela derrota para o Santo André por 2 a 1, quarta-feira, no Engenhão. O tropeço recolocou o time carioca na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.