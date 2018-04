Estevam se preocupa com entrosamento no Botafogo O técnico Estevam Soares está preocupado com o entrosamento do reformulado elenco do Botafogo. Por isso, no primeiro dia de treinamentos da equipe em Saquarema, o treinador já tratou de comandar um coletivo no Estádio Elcy Rezende, já que o time vai estrear no Campeonato Carioca no dia 16, contra o Macaé, no Estádio Godofredo Cruz.