Estevam Soares é o novo técnico da Ponte A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira à tarde o nome do seu treinador para a temporada 2004. É Estevam Soares, um velho conhecido da torcida pontepretana, que vinha trabalhando para o CRB de Alagoas na montagem do elenco. Agora todos os 21 participantes do Campeonato Paulista têm definidos seus técnicos. Soares foi apresentado nesta tarde na sede do Jardim dos Paineiras. Ele terá na comissão técnica o fisicultor Cristiano Nunes e o treinador de goleiros João Brigatti que trabalhavam com o técnico Abel Braga, agora no Flamengo. Outros nomes estavam na lista de preferência, a exemplo de Celso Teixeira, ex-Ceará, Nicanor de Carvalho, Carbone e Marco Aurélio Moreira, que acaba de voltar do Japão. Em 2003, Estevão fez um bom trabalho no mesmo CRB-AL, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e depois tentou livrar o Gama do rebaixamento, mas não obteve êxito. Antes, esteve no Olimpic, campeão do Líbano. Com 47 anos, Estevão foi zagueiro de vários times, tendo sido revelado pelo Guarani e depois passou por XV de Jaú, São Paulo, Coritiba-PR, Portuguesa, Joinville-SC, Comercial, Taquaritinga, Bahia-BA, Sport-PE, ABC-RN, Fluminense-BA, Vitória-BA, Sampaio Corrêa-MA e encerrou a carreira em 1995, no Primavera de Indaiatuba, onde iniciou sua carreira de treinador. Como técnico do Primavera, em 1995, conquistou o título paulista da Série B-2 e depois passou por vários times como Internacional de Limeira, ABC-RN, Guarani, América-RN, Matonense, Náutico-PE, CSA-AL, entre outros. O reduzido elenco da Ponte Preta se apresenta na segunda-feira, dia 5.