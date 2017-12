Estevam Soares ensaia um "carrossel" A marcação começa por pressão e depois recua, os laterais afunilam pelo meio, o zagueiro se arrisca como ponta-esquerda e o atacante dá um pique para dar carrinho na defesa. Os treinos do Palmeiras têm sido assim, com uma movimentação intensa, comandados aos berros por Estevam Soares. Nesta quinta-feira, treinando dessa forma, os titulares fizeram 2 a 0 nos reservas em menos de meia hora. O técnico só espera agora que esse rendimento se repita no sábado, contra o Guarani, no Estádio Palestra Itália. Jogando com a casa cheia (a expectativa é de que mais de 20 mil pessoas lotem o estádio) e contra o vice-lanterna do torneio, Estevam quer um gol logo nos primeiros 15 minutos de jogo. "Um gol no começo nos daria mais tranqüilidade", diz. No esquema tático de Estevam, poucos guardam posição. O sistema ainda não foi batizado. Mas poderia ser chamado de "carrossel alviverde" - guardadas as devidas proporções na comparação com o "carrossel" usado pela Seleção da Holanda nos anos 70. "Não vou dizer ainda que isso se parece um carrossel porque é cedo para elogiar", desconversa Estevam. A intenção do técnico é evitar badalação em torno de um time que passou a temporada inteira desacreditado e agora, após uma surpreendente seqüência de seis vitórias consecutivas, vive o sonho de conquistar o título da Série A exatamente um ano após sair da Série B. "O mais importante é conter a euforia, manter os pés no chão. Não podemos falar em título. Temos que pensar jogo a jogo. E o próximo é contra o Guarani." Em campo, sua maior preocupação é com a movimentação. O técnico adora o chamado ?treino fantasma? - aquele em que os titulares ?jogam? sem adversários, com o campo vazio. "Não quero ver ninguém parado" é uma das frases mais faladas - ou melhor, berradas - por Estevam durante os treinos. De tanto gritar, o técnico anda rouco e até já procurou acompanhamento médico para tratar da voz. No treinamento desta quinta-feira, Estevam gritou bastante. Mas gostou do que viu. Os dois gols saíram em jogadas rápidas e foram marcados por um volante que se lançou ao ataque (Corrêa) e um lateral que saiu driblando pelo meio (Baiano). Empolgado, Estevam, que ganhou fama de retranqueiro, chegou até a testar uma formação com três atacantes (Ricardinho, Thiago Gentil e Osmar) e um meia de ligação (Elson, porque Pedrinho estava com a Seleção Brasileira e não chegou a tempo para treinar, mas tem presença confirmada no jogo de sábado). "Essa formação, porém, é mais para um segundo tempo, se precisarmos." Independentemente da formação, a marcação deve começar por pressão, como uma ?blitz?. Depois, de preferência já com a vantagem de pelo menos um gol, voltaria a marcação mais cautelosa, com todos atrás da linha da bola. "Tudo isso eu mudo com um só comando de voz, durante o jogo. O time está bem entrosado", diz, confiante. Na teoria, tudo certo. Já a prática poderá ser observada no sábado.